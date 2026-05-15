お笑い芸人の蛍原徹（５８）が１４日、テレビ朝日系「アメトーーク」で、意外な一面を明かし、後輩芸人を驚かせた。この日は「意外と４０歳いってる芸人」が集合。パンサー向井、見取り図・リリー、ハライチ、お見送り芸人しんいち、相席スタート山添、ネルソンズ和田まんじゅう、コロチキ・ナダルらが登場した。リリーは年を取れば勝手に社会情勢が分かるようになると思っていたが、努力しなければそうはならないことが分か