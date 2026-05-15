リラックマファン必見の癒やしコラボが、焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」に期間限定で登場♡2026年5月19日（火）から6月17日（水）まで、リラックマたちをイメージした限定メニューや、ここでしか手に入らないオリジナルグッズを販売します。さらに、先着でもらえるポストカードやSNSキャンペーンも開催予定。食事タイムがもっと楽しくなる、ゆるかわな世界観に注目です♪ 癒やし満点の限定メ