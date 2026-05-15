「ドジャース５−２ジャイアンツ」（１４日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手があす１５日のエンゼルス戦に「１番・指名打者」で戦列復帰する。試合後にロバーツ監督が明言した。この日の大谷は前日登板の疲労回復のため、球団の方針により、スタメン外。試合中はベンチを出入りしながら初回に先頭打者弾を放ったスミスや六回に代打で勝ち越し適時打を放ったコールをハイタッチで祝福。勝利が決まると、真っ先にベン