中国を訪問していたアメリカのトランプ大統領はさきほど日本時間の午後3時半ごろ、中国の学生たちのかけ声のなか、大統領専用機に乗り込みました。そして、専用機はワシントンに向けて北京の空港を出発しました。滞在中は2日間にわたり、習近平国家主席と経済・貿易面や国際的な懸案事項などについて意見を交わしました。およそ9年ぶりとなった訪中日程を終えて、帰国の途につきます。