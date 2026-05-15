１５日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１２４４円７６銭（１・９９％）安の６万１４０９円２９銭だった。２日連続で下落した。前日の米株式市場ではＩＴ株や半導体関連株が値上がりし、ダウ平均株価（３０種）の終値が約３か月ぶりに５万ドル台をつけた。東京市場でもこの流れを引き継ぎ、日経平均は朝方に一時５００円超上昇したが、その後は決算内容が嫌気された半導体関連の銘柄などが値を下げ