◇パ・リーグソフトバンク―楽天（2026年5月15日楽天モバイル最強パーク）ソフトバンクの正木智也外野手が今季の1号ソロを放った。7回の第3打席で楽天先発・早川の初球チェンジアップを捉え左翼席に運んだ。開幕前に右足の蜂窩（ほうか）織炎で戦線離脱。この日1軍に復帰したばかりで「6番・右翼」で出場した。ただ、2回には先頭・渡辺佳の右飛を落球し、そこから一挙4点を奪われた。「自分の守備のミスからこ