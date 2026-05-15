お笑いコンビ、ピースで作家の又吉直樹（45）が15日、都内で「あなたの日々に、脳の健康も」キャンペーンメディア発表会に登壇した。同キャンペーンでは脳の健康をテーマに短歌コンテストを開催することに合わせ、又吉も短歌を詠んだ。1首を用意する依頼だったが、「半日あったので」と6首も紹介。「短歌を作ると日常の見方が変わるんです。いろんな段階があって、脳に良さそうだなと作ってみて思いました」と作家らしい高い意欲を