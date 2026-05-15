アニメ「名探偵コナン」の毛利蘭役を務める声優の山崎和佳奈さん（61）が死去していたことが中国でも報じられ、ファンから哀悼のコメントが寄せられている。15日、山崎さんの所属事務所である青二プロダクションが「かねてより病気療養中でしたが 薬石効なく2026年4月18日永眠いたしました」と発表した。通夜と告別式は遺族の意向により近親者のみで執り行われたという。山崎さんは「名探偵コナン」の毛利蘭役を長年務めていたが、