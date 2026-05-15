フランスで開催中の第79回カンヌ国際映画祭において5月13日午後、「中国映画プラス」フォーラムがおこなわれました。中国映画製作者協会と北京翼視界文化伝媒が共同で主催し、中国やフランスなど各国の映画関係者やテクノロジー企業の代表が参加し、人工知能（AI）技術と映画産業の融合や発展などをテーマに意見を交換しました。出席した関係者からは、現在AIが映画産業の構造を大きく変えつつあるとの認識が示されました。中国映