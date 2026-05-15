『トップガン』と『トップガン マーヴェリック』が9日間限定で上映中の『トップガン 40th Anniversary』より特別映像と第1作の場面写真が公開された。 参考：トム・クルーズ主演『トップガン』40周年記念シリーズ2作品の期間限定上映決定 リアルな映像にこだわった迫力のスカイアクションシーンと、常識破りの伝説的パイロット・マーヴェリックと若きパイロットたちが繰り広げるドラマが人