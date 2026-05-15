Image: Sennheiser スタジオやコンサートなどプロの現場での使用頻度が高いマイクやヘッドホンで有名なSennheiser（ゼンハイザー）から、HD 480 PROが発売されました。レコーディングスタジオでの使用を前提としたプロフェッショナル向けヘッドホンです。 ゼンハイザー(Sennheiser) HD 480 PRO 密閉型スタジオモニターヘッドホン 【国内正規品】 700499 有線 ドイツ設計 62