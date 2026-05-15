地元メディアは否定したが、ポルトガルでは守田英正をめぐるリーズの動きに関する報道が続いている。スポルティングとの現行契約が今シーズンで満了とあり、フリーとなる夏の去就が取りざたされている守田。以前から関心が伝えられているクラブのひとつが、田中碧が所属するリーズだ。昨年夏も守田に興味を寄せたリーズは、プレミアリーグ残留を決めた。これにより、守田獲得の動きも前進するかもしれない。先日、ポルトガ