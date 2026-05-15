日本サッカー協会（JFA）は５月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバー26名を発表した。５大会連続のW杯出場を目ざしていたFC東京の長友佑都やエース格の上田綺世、10番を背負う堂安律、怪我で戦線離脱中の遠藤航らが選出された。一方で、守田英正やリーグ戦で左足のハムストリングを負傷した三笘薫らはメンバー外となった。 サッカー日本代表の公式Ｘでもメンバーが公表されると、SNS上では以下のよ