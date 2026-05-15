フジテレビ系バラエティ番組『クイズ!ヘキサゴンII』内で誕生した3人組ユニット・羞恥心の元メンバーで俳優の野久保直樹が14日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。【写真】「羞恥心」から15年…“爽やかイケオジ”野久保直樹の最新ショットこの日45歳の誕生日を迎えた野久保は、自然をバックにたたずむ、開放感あふれるソロショットをアップ。ヒゲにサングラス姿で爽やかな笑顔を浮かべている。野久保は