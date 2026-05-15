歌手の美川憲一（80）が15日、都内で行われた全カタログ配信記念会見に登壇。リハビリ生活について語った。【写真】サプライズ登場のコロッケと共に…元気にパフォーマンスをする美川憲一昨年11月にパーキンソン病を患っていることを公表した美川は、「入院した時は、どうなるのかと思って本当に不安でした」と語りつつも、「力強く生きれば必ず、歌を歌えるようになるんだという気持ちで（リハビリを）スタートして、そのまま