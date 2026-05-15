逮捕されるなどした市議の議員報酬支給を停止する条例を可決、成立した熊本県八代市議会＝15日午後熊本県八代市の新庁舎建設工事を巡る汚職事件で市議成松由紀夫容疑者（54）が逮捕されたことを受け、議員が逮捕や勾留された際、拘束が解かれるまでの期間の議員報酬の支給を停止する条例が15日、市議会本会議で全会一致により可決、成立した。同日施行し、成松容疑者への報酬支給が停止された。条例はボーナスに当たる期末手当