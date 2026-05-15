15日、大阪都構想の制度案を議論する「法定協議会」の設置議案が大阪市議会に提出されました。 大阪府・大阪市の両トップ肝いりの「大阪都構想」。3度目の挑戦となりますが、実現に向けて不可欠なのが「法定協議会」です。都構想の具体的な制度案を議論する場で、法定協議会を設置するためには「議案」を市と府の議会に提出し、両方で可決する必要があります。設置議案は今後常任委員会で議論され今月27日に採決される予定です。