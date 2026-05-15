熊本学園大学で全学生を対象にした避難訓練が行われました。授業中に震度7の地震が発生した想定で緊急地震速報が流れると学生たちは机の下に潜り安全を確保したあと外へ避難しました。熊本地震の発生を受けて始まった訓練は今回で7回目で、20分ほどで避難は完了しました。 ■1年の学生「(熊本地震を)小学2、3年生で経験して、そこから地震に対してどう行動するかを考えて今回臨んだ。次大きな地震があっても今回の流れを意識