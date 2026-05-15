東京証券取引所15日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は続落した。前日の米国株高を追い風に朝方は上昇する場面もあったが、高値への警戒感から利益を確定する売り注文が優勢となった。終値は前日比1244円76銭安の6万1409円29銭。東証株価指数（TOPIX）は15.30ポイント安の3863.97。出来高は約31億9589万株だった。