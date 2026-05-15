ロッキーズ・菅野智之投手の次回登板が、16日午後1時10分（日本時間17日午前4時10分）開始の本拠地でのダイヤモンドバックス戦に決まった。球団が14日（同15日）に発表した。菅野は10日のフィリーズ戦で5回7安打5失点で敗戦投手に。そこから中5日の登板で4勝目を目指す。メジャー2年目、ロ軍移籍2年目の今季はここまで8試合で3勝3敗、防御率4・07。