お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんが１３日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。この日は「全芸人に嫌われてるカジサックの良いところを３０個発表しよう【鬼越トマホーク】」を進行。カジサックとしてＹｏｕＴｕｂｅｒとしても活動するキングコング・梶原雄太の長所を発表していった。良ちゃんは同企画のためにＸで募集をかけたと説明。「２０００コメント以上