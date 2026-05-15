日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。森保一監督（57）が会見に出席し、壇上で名前を読み上げた。発表後に堂安律（Eフランクフルト＝27）が自身のX（旧ツイッター）で意気込みの言葉を並べた。森保監督は「感謝の気持ちでいっぱいです。これまでの北中米W杯に向けた戦いの中でたくさんの選手たちが日本代表として戦いたいと心を寄せてくれた