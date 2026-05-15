歌手美川憲一（80）が15日、65年のデビュー曲「だけどだけどだけど」から、61年間に歌唱したシングルとアルバムなどのカタログ154作品の全581曲の配信を解禁した。傘寿（80歳）の誕生日を迎えたこの日、都内で記者会見をして経緯などを説明した。内訳は「だけど−」やヒット曲「さそり座の女」「柳ケ瀬ブルース」などシングル117作とオリジナルやライブなどのアルバム37作の収録曲。会見中、代表曲「さそり座の女」をフルコーラス