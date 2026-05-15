タレントJOY（41）が15日、Xを更新。自身が長期保有する株式についてつづった。株式投資を行っているJOYは「僕の長期保有株が決算を受けて昨日から爆売られしててメンタルに少しきてます」と言及。銘柄や株価など具体的には記さなかったが、「昨日決算を跨いだ銘柄は朝は好反応で↑だったんだけど、さっき見たらマイテンしててメンタルに少しきてます」と説明した。さらに「結果、メンタルに結構きてます」と繰り返し、フォロワー