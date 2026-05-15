お笑い芸人「ピース」の又吉直樹が１５日、都内で「あなたの日々に、脳の健康も」キャンペーンメディア発表会のトークセッションに出席した。芸人活動以外に、作家業にも精を出していることから「脳はできるだけ健康でいたいなと考えています。今の自分の脳の状態が、できるだけ長く続けばいいなと思っている」と切望。脳の健康を保つために、日頃から考えることを大切にしているといい「考えたことが無かったことを考えてみる