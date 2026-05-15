日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。ＭＦ佐野海舟（マインツ）が初のメンバー入り。一方で弟・航大（ＮＥＣ）は落選となり、日本代表初の「兄弟Ｗ杯選出」はならなかった。２５歳で初舞台に臨むことになる佐野は「⽇本代表としてワールドカップに挑めることを光栄に思います。これまで⽀えてくださった⽅々への感謝を忘れず、チームの