元ＮＨＫうたのおねえさんでタレントの茂森あゆみ（５４）が１５日までに自身のＳＮＳを更新。番組のオフショットを公開した。インスタグラムに「『うたコン』記念写真けんたろうお兄さんと２７年ぶり？！紅白歌合戦バージョンの振り付けで＃だんご３兄弟 を歌いました」とつづり、１９９９年の大ヒット曲「だんご３兄弟」でも知られる元「うたのおにいさん」の速水けんたろう（６４）とのツーショットを載せた茂森。この