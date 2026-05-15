パナソニック ホールディングス 代表取締役 社長執行役員 グループCEOの楠見雄規氏パナソニックグループは、「グループ成長戦略」を説明した。2028年度までの3年間に創出する営業キャッシュフローを2兆2000億円以上とするほか、AIインフラを支える事業に対して、5000億円の戦略投資を行い、デバイス領域およびソリューション領域での成長戦略を推進する。パナソニック ホールディングスの楠見雄規グループCEOは、「2025年度のグル