日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。けがが懸念されたＤＦ冨安健洋（アヤックス）は２６人枠に滑り込んだ。３月の英国遠征は辞退となっていたため、代表活動参加は２４年６月のＷ杯アジア２次予選以来となる。冨安は所属先を通じ「たくさんの⼈に⽀えられてきたからこそ今の⾃分がいます。ワールドカップという舞台に⽴ちたくて