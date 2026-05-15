米「ニューヨーク・ポスト」の敏腕記者として知られるジョン・ヘイマン氏がナ・リーグのサイ・ヤング賞最有力候補にパドレスの守護神、メイソン・ミラー投手（２７）を挙げた。「ＭＬＢＮоｗ」に出演した同氏は「ナ・リーグのサイ・ヤング賞争いにはスーパースターが４人いる。おっしゃる通り、大谷翔平投手は受賞を狙っている。ポール・スキーンズ投手も最有力候補だと思う。でも現時点ではメイソン・ミラーを推す」と力を込