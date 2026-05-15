ニトリは5月15日、首掛けと卓上の両方に対応した充電式ファン「2WAY 首掛けファン（HF331NR）」を、新色モカを追加して販売中であると発表した。価格は1,990円。全国のニトリ店舗およびニトリネットにて4月下旬より販売している。ニトリ「2WAY 首掛けファン（HF331NR）」ホワイトとモカの2色展開「2WAY 首掛けファン（HF331NR）」は、首掛けストラップが付属しており、通勤・通学や買い物、屋外での待ち時間などハンズフリーで使え