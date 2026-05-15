15日午後3時15分ごろ撮影（岡山・北区） 気象庁によりますと15日、岡山県真庭市の久世で31.0℃を観測し、岡山県で初の真夏日となりました。 ウェザーニューズによりますと、15日は高気圧に覆われた影響で岡山県の各地で気温が上がりました。久世以外にも2026年で最も高い気温を観測した地域が多くあり、午後3時30分現在、高梁で29.8℃、津山で29.5℃、岡山市の福渡で29.5℃となっています。