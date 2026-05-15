環境課題に取り組む企業や自治体と連携し、直面する課題に共に向き合いながら実践的な人材育成、研究活動を展開する。 本学は2027年4月に新設する「環境サステナビリティ学部」と「情報学部」を起点に、滋賀県の「瀬田キャンパス」を産学官連携の拠点に位置付け、環境課題の解決に取り組む「グリーン・コレクティブ・インパクト構想」を発表しました。 大学業界では進学者数が減少に転じる26年を機に、定員充足率