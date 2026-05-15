今日15日(金)の道内は高気圧の圏内で、日本海側とオホーツク海側を中心に広く晴れ間が出ています。気温は午前中から上昇しており、内陸やオホーツク海側を中心に今年一番の気温の高さとなっている所もあります。週末は気温の高い状態が続き、広く日差しもありますが、道北など一部では雨具の出番となるでしょう。また、昨日14日(木)に札幌管区気象台から発表された最新の1か月予報によると、5月16日〜6月15日の期間中、気温は全般