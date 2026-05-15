【香港】 実質ＧＤＰ(確報)（2026年 第1四半期）17:30 予想2.9%前回2.9%（前期比) 予想5.9%前回5.9%（前年比) 【イスラエル】 消費者物価指数（CPI）（4月）20:00 予想1.2%前回0.4%（前月比) 予想2.1%前回1.9%（前年比) 【カナダ】 住宅着工件数（4月）21:15 予想24.5万件前回23.59万件 国際証券取扱高（3月）21:30 予想N/A前回61.7億カナダドル 製造業売上高（3月）21: