テクニカルポイントユーロポンド、主要テクニカルポイント上抜け、０．８７台定着確認へ 0.8749エンベロープ1%上限（10日間） 0.8720現値 0.8719ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.8702200日移動平均 0.8700一目均衡表・雲（上限） 0.8693一目均衡表・雲（下限） 0.8684100日移動平均 0.8672一目均衡表・転換線 0.8672一目均衡表・基準線 0.866621日移動平均 0.8663