ドル全面高、対ドル以外では円高も優勢＝東京為替概況 15日の市場でドルはほぼ全面高となった。米中首脳会談の中で、中国が米国からの原油輸入に前向きであると報じられた。これがイラン紛争解決を急がない姿勢につながるとの思惑などからNY原油が上昇し、ドル高を誘発した。今週の米物価統計を受けてもともと高まっていた米国の物価高警戒が、原油高を受けてさらに広がり、米債利回りが上昇。ベンチマークとなる米10年