【これからの見通し】置き去りにされるイラン問題、原油高とともにドル買い優勢に 東京市場ではドル買いが優勢。NY原油先物が103ドル台へと上昇、米10年債利回りは4.53％台に上昇している。原油高に起因したいわゆる有事のドル買いの構図となっている。市場では、米中首脳会談で中国が米国産原油輸入を表明した。これがトランプ米大統領がホルムズ海峡に固執しないという姿勢につながったと市場は分析しているようだ。中東有