2026年5月14日放送『牛乳石鹸presents ゆかの湯』にて、有華がちゃんみな、まるりと共に今話題沸騰中の映画『プラダを着た悪魔2』を観に行ったことについて語った。 ©️ABCラジオ 有華は『プラダを着た悪魔』の続編が20年ぶりに上映されるということで、アーティストのちゃんみなとまるりと観に行こうと決めていたと話す。その時にシンプルに観に行くのは面白くない、ということで誰が一番『プラダを着た