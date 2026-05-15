記者会見する中道改革連合の小川代表＝15日午前、国会中道改革連合の小川淳也代表は15日の記者会見で、資金集めの一環として、クラウドファンディング（CF）を始めたと発表した。「国民の安定した暮らしに貢献できるよう、全力を尽くす。いただいた資金は党再建に充てる」と述べ、支援を呼びかけた。集まった支援金は各地での対話集会や、情報発信の費用などとする予定。中道は2月の衆院選で惨敗した影響もあり、資金難に直面