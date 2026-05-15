ボートレース浜名湖「日伯友好記念ブラジル杯」の前検が15日に行われた。当地は24年12月以来1年5カ月ぶりと少し久々の登場となる藤岡俊介（42＝兵庫）だが、目下6連続優出中と水面相性は抜群。「足合わせは片岡（大地）君と変わらず、渥美卓郎さんは伸びで半分やっつけた。回転の上がりはしっかりしていた。重たさはあるけど回り出したら足の把握もできるでしょう。ペラを見て行きます」と前検もまずまずの感触だった。初日