全国農業協同組合連合会（JA全農）は15日、地方のJAなどに6〜10月に販売する肥料について、昨年11月〜今年5月の前期と比べ最大14.5％値上げすると発表した。円安に加え、中東情勢の悪化で輸入価格が高騰しているため。