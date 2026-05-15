14日、都内で行われた明治ブルガリアヨーグルトの体験型POP UP「塩で広がる簡単アレンジ ひと皿で満足できるヨーグルトへ。」のPRイベントに、タレントのゆうちゃみ（24）とお笑いコンビ「アンガールズ」が登場した。【映像】漢字間違いの恥ずかしさに赤面するゆうちゃみイベントでは、ヨーグルトのアレンジ方法についてクイズが出題され「ヨーグルトにあるものを入れて食べる、世界では当たり前の食べ方で、よく料理にも使わ