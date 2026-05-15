中国を訪問しているアメリカのトランプ大統領は、習近平国家主席と2日目の首脳会談を行いました。習近平国家主席「今回の訪問は歴史的な象徴的な訪問です。期間中に私たちは、新しい両国関係に達してきました。すなわち建設的戦略安定関係です」トランプ大統領「これは信じられないほどの訪問でした。多くの良い結果をもたらし、両国にとって素晴らしい貿易協定を結ぶことができたと思います」会談は習主席の居住地であり、国の最