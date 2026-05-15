日本サッカー協会は15日、都内で会見を行い、6月に開幕する「FIFAワールドカップ北中米大会」日本代表メンバーを発表した。アジア人史上初の5大会連続出場となる39歳・長友佑都ら26人が選出された一方、直近の試合でケガを負った三笘薫（28）と、昨年12月に左膝前十字じん帯断裂のケガを負った南野拓実（31、モナコ）も選外となった。そんな中、サプライズで”ロス世代”と言われている、塩貝健人（21、ヴォルフスブルク）と後藤啓