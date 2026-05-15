【第20話】 5月15日公開 第20話を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は5月15日、平野耕太氏によるマンガ「ヘルシング」第20話をCOMIC Y-OURSで公開した。 第20話では、マクスウェルがミレニアムの少佐について、ある司教に話を聞く。既に司教が「吸血鬼製造計画」に関与していることを知っていたマクスウェルは彼に鉄槌を下す。 「ヘルシング」のページ (C)平野耕太／少