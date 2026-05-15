アルバルク東京は5月15日、セバスチャン・サイズが契約満了に伴って退団することを発表した。Bリーグの自由交渉選手リストには公示されず、今後の所属先は後日、移籍先クラブより発表されるという。 現在31歳でスペイン出身のサイズは、205センチ106キロの体格を誇るビッグマン。母国でプロキャリアを重ね、2019－20シーズンにサンロッカーズ渋谷でBリーグデビューを飾った。千葉ジェ