コージンバイオは後場に入り、ストップ安となる前営業日比４００円安の１２７８円に売られた。きょう午後２時３０分ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は４７億２２００万円（前期比４．４％減）、営業利益予想は１億３７００万円（同５９．８％減）としており、大幅減益の見通しを嫌気した売りが出ている。微生物事業の抗原検査キットなど感染症関連製品の