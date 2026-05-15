クリス・ハートとビックバンド 宮間利之ニューハードが、7月29日にビルボードライブ横浜でコラボ公演を開催する。 （関連：BENI、ラグジュアリー＆親密な空間に響く優しい歌声クリス・ハートも駆けつけた極上のステージを観て） クリス・ハートは、過去にもビルボードライブ大阪でビッグバンドとのコラボ公演を開催している。本公演では、温もりあふれるボー