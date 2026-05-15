5月15日、茨城ロボッツはBリーグドラフト2026で1巡目2位で指名した赤間賢人と、2026－27シーズンの選手契約に合意したと発表した。基本契約期間は2027－28シーズンまでの2年間で、3年目の2028－29シーズンは選手オプションとなる。 福岡県出身で20歳の赤間は、189センチ81キロのシューティングガード。藤枝明誠高校のエースとして全国大会で活躍し、東海大学